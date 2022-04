O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, foi recebido pelo ministro do Turismo, Carlos Brito, na terça-feira (dia 26), em Brasília. Realizada na sede do Ministério, a reunião teve como tema principal o projeto de roteirização e sinalização de Vassouras.

A informação é de que, em breve, o ministro vai enviar uma equipe técnica para realizar o mapeamento do município Vassouras. “Depois dessa etapa, vamos estabelecer parceria para implementar esse importante projeto. Brito já é um amigo, diante de todo apoio que deu ao nosso município e ao Vale do Café enquanto esteve à frente da Embratur”, pontuou Wanderson, que também solicitou apoio para o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café e convidou o ministro para a abertura do evento, no dia 22 de maio. “Brito vai confirmar presença em breve”, disse o secretário.

Além de presentear Carlos Brito com café do Vale do Café, artesanato vassourense e o novo material impresso de divulgação preparado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson entregou uma placa de agradecimento em nome do prefeito Severino Dias. “Também fiz a entrega da Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Vassouras, oferecida pelo presidente José Maria Capute e aprovada por unanimidade pelos vereadores, em homenagem a Brito por seu trabalho em prol do turismo”, disse Wanderson. “Fizemos grandes avanços no nosso turismo nos últimos anos, mas a interlocução direta com o Ministério do Turismo é essencial para posicionar Vassouras como ela merece”, finalizou o secretário.

Foto: Divulgação