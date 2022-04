Ser jovem é ter a convicção de que há muito tempo disponível e uma perspectiva de muito tempo pela frente, tanto para conquistar sonhos quanto para vencer desafios na vida pessoal e na trajetória profissional. Ciente da importância do tema, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu a data de 24 de abril para conscientizar sobre a importância da oferta de trabalho seguro, qualificado e agregador para a juventude.

Assim, o Dia Internacional do Jovem Trabalhador ganhou significativa relevância na medida em que a pandemia da Covid-19 limita postos de trabalho, amplia problemas econômicos e os desafios no acesso ao mercado de trabalho para esses jovens. Encontrar a primeira oportunidade de emprego constitui um dos maiores desafios do jovem no mercado de trabalho.

Uma das portas de acesso ao primeiro emprego é o ‘Jovem Aprendiz’. Voltado a adolescentes e jovens com idade entre 14 e 24 anos, o programa é adotado pela Transporte Excelsior, em parceria com o Sest/Senat. Duas vezes por semana, o Sistema oferece a parte teórica do curso, enquanto a empresa proporciona três dias de atividade prática. É necessário cumprir 4 horas diárias de segunda a sexta-feira por um ano para receber o certificado de conclusão de curso.

Ao todo, mais de 150 jovens já passaram pela Transporte Excelsior, com efetivação para boa parcela dos aprendizes. Atualmente, o grupo da família Loureiro conta com 16 estudantes que compõem o quadro de funcionários através da iniciativa.

Suelen Correa, secretária da diretoria, entrou na empresa em 2019 pelo projeto. Na época, ela tinha 17 anos e estava no 3º ano do ensino médio. Essa foi a primeira experiência da jovem no mercado de trabalho.

“Cheguei muito nervosa e pensava ‘será que vou conseguir dar conta?’ Tinha apenas 17 anos e aprendi demais. Minha vida começou depois de vir trabalhar aqui, pessoal e profissionalmente. Tudo andou pra frente. Comecei a cursar logística e pretendo seguir carreira na empresa”, declara a colaboradora efetivada em 2020.

Em nota, a Transporte Excelsior reafirmou seu compromisso de responsabilidade social com público juvenil. “Sempre que possível, a empresa disponibiliza as vagas em aberto ao programa. Além de ter destaque no projeto, o jovem deve apresentar o perfil da oportunidade oferecida pela transportadora”, salienta o grupo.

Foto: Divulgação