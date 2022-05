Vassouras vai ser um dos destaques do Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café, que será realizado em duas etapas neste mês – entre os dias 12 e 15 e 19 e 22 – e vai contar com dezenas de estabelecimentos, fazendas históricas e produtores da região em sua primeira edição. Organizado pela Tropic Produções e Eventos, o Festival tem entre seus apoiadores a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

“Recebi as organizadoras do Delícias do Vale do Café (Maria Inês Oliveira dos Santos e Valéria de Vasconcellos) e imediatamente percebi a importância desse evento. Além de divulgar a gastronomia local e atrair turistas, ele vai preparar a mão de obra para o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café e outros eventos que vêm por aí!”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, que ressaltou a qualidade dos estabelecimentos, fazendas e produtores vassourenses que estarão no Festival.

“Cada participante vai criar um prato especial para o evento, o que estimula a criatividade e certamente vai comprovar que Vassouras e o Vale do Café são especiais. O prefeito Severino Dias apoia eventos dessa natureza, especialmente porque se preocupa com a movimentação da economia, que garante a geração de emprego e renda para a população”, finalizou Wanderson.

Os 15 municípios do Vale do Café vão participar do Festival Gastronômico Delícias do Vale do Café.