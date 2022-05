O ex-professor do curso de direito do UniFOA Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues foi empossado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). A cerimônia aconteceu no último dia 6, no plenário do Tribunal Pleno, no Fórum Central, na capital fluminense, e foi prestigiada pelo presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Guimarães Prado.

Vitor Marcelo e outros quatro novos desembargadores foram escolhidos pelo governador Cláudio Castro (PP), entre os candidatos das listas tríplices votadas pelo Tribunal Pleno do TJRJ, para preenchimento de cinco vagas do quinto constitucional. Na cerimônia, o magistrado foi conduzido pelos desembargadores Luiz Zveiter e Cláudio Brandão de Oliveira.

“Hoje é um dia especial para nós que tomamos posse como desembargadores do TJRJ. Com minha mãe, professora que me alfabetizou, divido esse momento. Ninguém consegue nada sozinho. Jamais esquecerei todos que me acompanharam e me apoiaram neste caminho. A minha responsabilidade é enorme, pois não posso decepcionar os que confiaram em mim. Reafirmo o compromisso de ajudar o tribunal a prestar Justiça célere e eficiente à sociedade”, afirmou o desembargador.

Estiveram presentes na solenidade o governador Cláudio Castro; os ex-presidentes do TJRJ, desembargadores Luiz Zveiter, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Cláudio de Mello Tavares; o presidente da OAB-Seccional do Rio, Luciano Bandeira; o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Luciano Mattos; o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT); o presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme; e o conselheiro do CNJ, desembargador Mauro Martins, entre outras autoridades.

Formação

Formado em Direito e pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Vitor Marcelo Rodrigues iniciou a trajetória como professor universitário em 1996. O novo membro do TJRJ foi um dos responsáveis pela criação e estruturação do curso de direito do UniFOA, onde lecionou até 2009.

Vitor também presidiu a Comissão das Organizações Sociais e Filantrópicas do Conselho Federal da (OAB) e procurador-geral do município de São Gonçalo, de 2017 a 2019. Foi membro ainda do Conselho Editorial da Editora Impetus, autor e organizador de diversas obras jurídicas.

Foto: Divulgação