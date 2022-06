O UniFOA sediará na próxima sexta-feira (dia 24), o Experience Day – um evento inovador com Giovane Gávio e Elienai Pereira, dois experts em Liderança em Alta Performance. As palestras acontecerão a partir das 8 horas, no auditório William Monachesi, no campus Olezio Galotti, em Três Poços.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo site. Os ingressos podem ser adquiridos direto no Sympla e para os estudantes do Centro Universitário de Volta Redonda a entrada será gratuita.

Nessa oportunidade, os palestrantes prometem ensinar o passo a passo para desenvolver empresas e pessoas vencedoras. O evento será presencial, e reunirá os melhores profissionais para ajudar o público a escalar o seu negócio de forma exponencial.

Palestrantes

Especialista em Inteligência Emocional para Alta Performance, Elienai Pereira é Master Trainer empresarial, formada em Teologia, Direito, MBA em Gestão de Vendas, Especialização em Liderança e Negócios pela Harvard Business School. Além de possuir experiência de mais de 20 anos com liderança, gestão de vendas e pessoas em grandes empresas nacionais e multinacionais.

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Giovane Gávio, campeão e medalhista olímpico, compartilha na sua palestra uma história real de vida. Os demais convidados serão empresários da região que estarão presentes compartilhando suas histórias de sucesso, como Keisabro Chokyu, da Rede Royal.

Experience Day

O Experience Day será um momento para que os participantes deem um importante passo para mudar a carreira profissional. Essa oportunidade é ideal, principalmente, para empresários, empreendedores e líderes que desejam otimizar seus negócios, ter melhores resultados, equipes mais produtivas, comprometidas e engajadas.

Serão realizadas oficinas, haverá área de negócios, além de sessão de fotos. De acordo com a programação, o encerramento está previsto para as 13 horas.

Organizado por Elienai Pereira, o evento é uma realização do UniFOA, Supra Alimentos e Royal. Conta com o apoio da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda) e do G10 – Encontro de Empresários. Na ocasião, o uso de máscara será obrigatório.

Foto: reprodução das redes sociais