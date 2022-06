Um menino de 4 anos foi atacado por um cachorro de rua na noite de quarta-feira (dia 21), no momento em que caminhava com a mãe pela Rua do Barroso, no bairro Barroso, em Valença. A criança sofreu diversos ferimentos no rosto e foi levada para o Hospital Escola de Valença. A unidade não informou sobre seu estado de saúde.

Também não há informações sobre a raça do animal e se ele tem um dono.