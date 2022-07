A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a Central de Testagem contra Covid-19 passará a funcionar 24 horas a partir desta segunda-feira (dia 4). A mudança foi motivada para ampliar a testagem, identificando as pessoas que estão com sintomas leves, e facilitar o atendimento.

A central está funcionando no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, na Rua Dep. Geraldo Di Biase, número 80 – bairro Aterrado, com atendimento médico. Devem procurar o serviço pessoas com sintomas gripais como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alterações no olfato ou paladar. Não é preciso agendamento e o resultado do teste de antígeno fica pronto em 15 minutos.

Testagem nas UBSs

Além da Central de Testagem, todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também estão realizando o teste contra Covid-19. A Secretaria de Saúde disponibilizou o serviço de agendamento online no site da Prefeitura de Volta Redonda (www.voltaredonda.rj.gov.br) para a testagem nestas unidades. Os locais também atenderão a livre demanda, porém, a Secretaria indica que o paciente opte pelo sistema de agendamento, com o intuito de organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.

Durante o cadastro, é preciso informar um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Depois de finalizar o cadastro, a pessoa receberá a confirmação por e-mail, com o horário em que deve comparecer ao local. A resposta é o comprovante a ser usado na chegada ao ponto de testagem junto com um documento de identificação, CPF ou cartão SUS.