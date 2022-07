A Polícia Militar prendeu, no domingo (dia 3), um jovem com mandado de prisão em aberto no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ele foi flagrado com drogas e outros materiais do tráfico.

Os agentes foram acionados para averiguar denúncia de tráfico na Rua Bela Vista, no Morro da Caviana, onde detiveram o jovem, de 22 anos, e apreenderam 131 pinos de cocaína, 11 pedaços de maconha, um rádio de comunicação e R$ 45 em dinheiro. O material apreendido estava dentro de uma bolsa.

Encaminhado à delegacia, foi constatada a existência do mandado de prisão.

