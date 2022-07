O Estado do Rio de Janeiro já tem 65 casos confirmados da Varíola dos Macacos. Desse número, 64 registros são da Região Metropolitana e um foi diagnosticado na Região dos Lagos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os pacientes, tanto de casos confirmados como de casos suspeitos, seguem monitorados por equipes de vigilância em saúde dos municípios.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 300 casos confirmados da Varíola dos Macacos. Além do Rio, há registros nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, entre outros.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao menos 58 países já registraram casos da varíola dos macacos.

A doença é transmitida, principalmente, por contato direto ou indireto com sangue, fluídos corporais, lesões na pele ou mucosas de animais infectados, conforme a Organização Pan-Americana da Saúde.

