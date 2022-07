O Partido Social Democrático (PSD) oficializou a pré-candidatura de Fátima Lima ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada durante a convenção estadual do partido, realizada neste sábado (dia 23), com a presença do prefeito do Rio de Janeiro e presidente regional do partido, Eduardo Paes. O encontro aconteceu no Clube Municipal, localizado na Tijuca, na cidade carioca.

Fátima Lima atualmente ocupa a função de vice-prefeita de Barra Mansa. A professora e pastora tem 67 anos e uma longa trajetória política no Sul Fluminense, com uma vivência de 45 anos no serviço público. Já atuou como secretária de Educação, de Governo e de Assistência Social. Em 2022, assumiu como prefeita até o fim do mandato.

A pré-candidata tem em sua carreira grandes conquistas nas áreas da educação, saúde, assistência social e meio ambiente, como o Projeto Música nas Escolas, a implantação do Suas e Cras em Barra Mansa e diversas ações para a promoção da igualdade racial e social. Ela também participou da assinatura do pacto de combate ao racismo, iniciativa nacional alinhada aos objetivos da ONU e UNESCO.

Fátima Lima é formada em Letras, Teologia, Psicanálise e possui pós-graduação em Gestão Pública. Casada com Luiz Carlos da Silva, tem três filhos, três netas e três netos. Nascida em Carrancas (MG), perdeu a mãe quando criança, vindo morar em Barra Mansa, cidade que tanto ama e que a acolheu.

Foto: Divulgação