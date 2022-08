Em todo o mundo, em agosto é comemorado o Mês da Juventude. E a Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda preparou um mês repleto de atividades e eventos para os jovens do município.

A prefeitura disponibilizou uma semana para atividades no UniFOA, onde diversas ações serão realizadas com estes jovens, com intenção de esclarecimentos, apresentações, conversas e visitas, numa agenda que teve início na terça-feira (16) e seguirá até sexta (19), como Partiu UniFOA, Visita orientada, Workshop de visão empreendedora, bate papo sobre Sisu, Enem, vestibular, como funciona o ingresso do estudante nas instituições de ensino superior e uma oficina de como fabricar sabão.

A ação de terça-feira (16)reuniu cerca de 50 estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio João XXII, no prédio 18 do Campus Olezio Galotti, em Três Poços, que trocaram ideias e tiraram várias dúvidas com os coordenadores dos cursos de Design (Aline Botelho), Educação Física (Silvio Vilela), Nutrição (Alden dos Santos) e Odontologia (Rosiléa Hartung).

Alguns estudantes disseram que entraram na atividade com uma ideia e já começaram a repensar o futuro, como Alice Souza Trindade, de 17 anos: “Depois da fala da coordenadora [Aline] e pensando em meu hobby de preparar apresentações, por exemplo, já estou considerando algo que me remeta à faculdade e profissão, como Design e foi muito proveitoso pra mim”.

O estudante Emerson de Souza Oliveira, de 23 anos, ficou encantado com o projeto voltado aos jovens. “Este é um projeto inovador, que nos ajuda com os planos de futuro acadêmico”.

Na quarta-feira (17) a atividade seguiu com um workshop sobre o tema “Visão empreendedora”, com exemplo de plano de negócios, com a professora Luciana Werneck, voltado para o público dos CRAS.

Internamente, as atividades estão sendo realizadas em conjunto com os setores de Eventos e pró-reitorias Acadêmica e de Extensão.

Na quinta-feira (18), está prevista uma visita orientada no Campus Olezio Galotti e, em seguida, um bate-papo com o público do pré-vestibular sobre Sisu, ProUni, Enem e Vestibular, entre outros assuntos, com o professor Luciano Azedias. A ação acontece no Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão, das 18h às 21 horas.

A Semana da Juventude no UniFOA será encerrada na sexta-feira (dia 19), com uma atividade lúdica e, ao mesmo tempo, interessante pra quem curte práticas manuais e deseja promover a própria renda: uma Oficina de Sabão, com Érika Rodrigues. A ação será realizada na Sala Verde, das 13h30min às 16h e é direcionada a estudantes do ensino médio.

“Nós temos certeza que esta é uma ótima oportunidade para os jovens conhecerem o UniFOA e para nós, de mostrar que somos capazes de oferecer experiências únicas, que eles vão levar pra vida. Estamos muito felizes com a parceria e aproveitamos para agradecer a Coordenadoria da Juventude”, finalizou a supervisora de Eventos do UniFOA, Lara Prado.

