No próximo sábado (dia 27), a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, sediará o UniFOA +Social. Promovido pela Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e pelo Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, o evento contará com diversas atividades de lazer, atrações musicais e prestação de serviços totalmente gratuitos à toda população. Com apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a ação acontecerá das 9h às 14 horas.

Esse evento faz parte da programação de homenagem pelo aniversário do ex-presidente da FOA, Dauro Peixoto Aragão, que faleceu em fevereiro de 2021. Ele presidiu a instituição entre 1998 e 2021, sempre foi considerado um visionário da educação e faria 91 anos no dia 24 de agosto – data em que também haverá homenagem, na instituição, com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, às 19 horas.

O fato de Dauro Aragão sempre ter sido uma pessoa voltada para o social impulsionou a ideia de preparar este dia festivo. “Esta é uma ação que tem o papel de difundir o que temos de melhor a oferecer à população de maneira ampla e gratuita e faz jus à memória de nosso ex-presidente”, explica a supervisora de Eventos, Lara Prado.

Programação UniFOA +Social

A população que participar do UniFOA +Social contará com serviços de saúde, orientações e diversas assistências. Haverá oferta de serviços de praticamente todos os cursos do UniFOA e ainda da prefeitura, pois o evento integra também o Mês da Juventude, promovido pela Coordenadoria da Juventude.

Confira os serviços e atividades que serão oferecidos pelos cursos:

– Avaliação nutricional;

– Aferição de pressão;

– Produção de currículo e cartões de visita;

– Orientações para abertura de empresa;

– Recreação;

– Agendamento e informações para serviços da Clínica Odontológica;

– Informações sobre o Escritório da Cidadania.

Também haverá um stand para arrecadação de alimentos e roupas, que serão entregues às entidades atendidas pela FOA/ UniFOA. No mesmo dia, a Coordenadoria da Juventude ofertará orientações sobre estágios, Jovem Aprendiz e trabalho formal, emissão de carteira de trabalho e impressão de currículos. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) também estará presente, com orientações e cadastro de currículos.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da União ofertarão orientações jurídicas. Por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) haverá cortes de cabelo; e o caminhão Brinquedolândia fará a diversão das crianças, além das atividades que serão promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai distribuir mudas e o Centro de Zoonoses também participará com adoção animal, vagas de castração e ambulância animal.

Atrações musicais

Durante todo o evento, das 9h às 14h, haverá música e apresentações para todos os gostos e estilos. O DJ Pedro Oliveira abrirá e encerrará o UniFOA +Social, que contará com a Banda e Coral municipais de Volta Redonda, Figurótico e Neném Jhonny.

Serviço

Evento: UniFOA +Social

Data: 27/08 (sábado)

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Brasil, Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Totalmente gratuito