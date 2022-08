O deputado estadual Rodrigo Bacelar, candidato à reeleição, foi convidado de honra dos vereadores Rodrigo Furtado e Luciano Mineirinho que concederam a ele o título de cidadão voltarredondense. O encontro entre os três políticos aconteceu na sede da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), na noite de segunda-feira (dia 22), e contou com mais de cem pessoas para prestigiar a honraria dada a Bacellar.

“É uma honra participar deste momento em que Rodrigo Bacellar, meu xará, ganha esse presente concedido pela Câmara. Rodrigo é um político como nenhum outro, que tem se posicionado na Alerj de forma firme em favor dos cidadãos de bem, daqueles que primam pelo cumprimento das leis. Volta Redonda só tem a ganhar tendo Bacelar como um cidadão”, comentou Rodrigo Furtado.

Bacellar agradeceu pelo prêmio, afirmando estar emocionado com o título. “Volta Redonda é uma cidade hospitaleira, pujante e por isso, muito importante para todo o estado do Rio de Janeiro. E ela pode crescer ainda mais, basta ter os investimentos necessários e bem aplicados e graças ao vereador Rodrigo Furtado, incansável nesta jornada, a cidade tem recebido verbas estaduais importantes”, disse o deputado estadual.

O parlamentar aproveitou sua vinda a Volta Redonda para lançar sua candidatura à reeleição no município. “Planejamos o caminho para continuarmos tendo um sistema associativista forte, gerando emprego e renda, como temos feito ao lado do governador Cláudio Castro”, resumiu o candidato em meio aos aplausos dos amigos e convidados

