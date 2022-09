O candidato a deputado estadual, Guto Nader (União Brasil), vem intensificando a campanha de rua, ao lado da sua esposa Paula Nader, em todo o estado. Nesta semana, percorrendo a região sul-fluminense, o candidato cumpriu agenda em diversos bairros de Barra Mansa, além de promover nesta sexta (dia 9), uma grande caminhada no município de Pinheiral, localidade onde apoia diversos projetos esportivos, sociais e de empreendedorismo.

Durante o bate-papo com os eleitores, Guto Nader ressaltou a receptividade da população e destacou a importância de ter um representante na Alerj que tenha um olhar voltado para os projetos sociais.

“Fiquei 12 anos fora da política e o que mais me impressionou nesse corpo a corpo com a população foi ver que eu não precisei explicar o porque decidi voltar, mas sim o por que demorei para voltar. Isso só nos mostra o quanto o nosso trabalho deixou um legado e boas lembranças nas pessoas, que também ressaltam as ações feitas por meu pai, José Nader e meu tio, Feres Nader. Por isso aceitei esse desafio e precisamos unir forças para honrar cada voto de confiança recebido e fazer a diferença na vida da nossa população na Alerj. As pautas sociais não podem ficar em segundo plano, a população não pode esperar mais quatro anos para ser prioridade”, explicou Guto Nader.