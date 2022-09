Inserir exercícios físicos na rotina é fundamental tanto para o corpo quanto para a mente. Os impactos positivos envolvem desde a redução de medidas até a melhora da capacidade cognitiva. Além disso, as atividades corporais aliadas ao acompanhamento psicológico reduzem os níveis de ansiedade e estresse, com aumento de autoestima e maior fornecimento de energia.

Segundo a psicóloga Liciane Bianchini, a prática da atividade física rotineira auxilia na saúde física, mental e social. “O maior incentivo deveria ser ter uma vida saudável. Mas o ser humano é muito complexo, o que o torna, muitas vezes, incoerente. Para aqueles que precisam de mais, dois fatores costumam auxiliar na manutenção da disciplina na prática da atividade física: companhia e propósito. O exercício costuma ser mais prazeroso se feito com outra pessoa que nos estimule”, afirma.

Encontrar uma atividade que seja agradável pode ser a porta de entrada para pessoas que não possuem o costume de praticar exercícios. Dessa maneira, o momento será visto como uma forma de lazer aliada à promoção da saúde. Vale destacar a importância de manter o corpo ativo para preservar o bem-estar e a qualidade de vida ao chegar à terceira idade.

Liciane recomenda que todos tenham um objetivo pré-estabelecido para realizar a prática esportiva. “O propósito é sempre importante na realização de qualquer tarefa. Aquilo tem que fazer sentido para a pessoa, ter uma meta que se queira alcançar. Fazer a atividade física da moda, sem que ela tenha relação com os seus interesses é o melhor jeito de abandoná-la”, declarou.

A Transporte Excelsior disponibiliza a Academia Sérgio Loureiro aos colaboradores, espaço com equipamentos de altíssima tecnologia e acompanhamento profissional, visando a melhor performance e segurança. Felipe Dutra, personal responsável pela academia, explica os benefícios da prática de exercícios à vida profissional.

“Temos uma academia totalmente completa e moderna, que não deixa a desejar em nada para as academias convencionais. Embora estejamos em uma empresa de transporte, com espaço reduzido, nós oferecemos aos colaboradores toda a infraestrutura para a prática de musculação, exercícios aeróbicos e treinos funcionais. O exercício realizado previne algumas doenças ocupacionais, como LER (Lesões por Esforços Repetitivos), Dort (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) e melhora o combate às doenças cardíacas e respiratórias, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida e o bem-estar aos nossos colaboradores”, assegura.

A direção do grupo Excelsior destaca que a responsabilidade social e valorização às pessoas são pilares fundamentais no dia a dia da transportadora: “Assim, a empresa oferece todas as possibilidades de cuidar da saúde física e mental, com assistências da psicóloga, do personal trainer e do médico do trabalho”.

Foto: divulgação