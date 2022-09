Policiais rodoviários federais do grupo de fiscalização de trânsito e transporte da 7° delegacia em Resende realizaram, nesta semana, ações de educação para o trânsito na fábrica da Nissan em Porto Real.

Durante o evento, os policiais rodoviários federais ministraram pequenas palestras, juntamente com apresentação de vídeos institucionais, focando nos principais motivos causadores de acidentes com mortes no trânsito no Brasil como, por exemplo, dirigir sob efeito de álcool, dirigir com excesso de velocidade, utilização do celular durante a condução, a não utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e a não utilização do capacete motociclístico.

Esta ação ocorreu em conjunto com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (SIPATMA), que ocorre anualmente na Nissan, com vistas à prevenção de acidentes no trabalho e suas graves consequências. Ao todo, foram realizadas aproximadamente 10 palestras com alcance aproximado de 200 pessoas.

A cada ano, mais de 30 mil pessoas perdem a vida, vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, além da perda precoce dessas vidas, há ainda um enorme custo social em decorrência desses acidentes, podendo alcançar em torno de R$ 132 bilhões, segundo o IPEA.

A PRF vêm intensificando suas ações educativas, em todo o território nacional, pois tem na educação para o trânsito um dos pilares na busca por um trânsito mais seguro para todos.

Você pode assistir pelos links abaixo alguns dos vídeo utilizadas na campanha educativa.

Cinto de segurança: https://youtu.be/eVARdU9OXAM

Celular: https://youtu.be/X-h3fWAfc64

Excesso de velocidade: https://youtu.be/sZLfqudvjc4

Foto: divulgação PRF