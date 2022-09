A Prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou nessa segunda-feira (dia 19), o lançamento oficial do IC Week Vale do Café 2022, no Centro de Convenções General Sombra, mesmo local que vai abrigar o evento, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro. A expectativa dos organizadores é reunir pelo menos mil pessoas no decorrer do evento que agrega profissionais de diversos setores de produção de casamentos.

“Receber o evento Inesquecível Casamento Week em nossa cidade, é abrir a porta do mercado de casamentos. A região Sul Fluminense tem lugares incríveis, como fazendas históricas, hotéis fazenda, propriedades regadas de beleza e verde, para serem exploradas por um dos mercados que mais movimenta economicamente o nosso país hoje. Espero que os olhares dos empresários desta área estejam mais atentos a nós e que este evento seja o primeiro de muitos passos para sermos reconhecidos com excelência também nesta área”, disse o prefeito Severino Dias.

O diretor e organizador do Inesquecível Casamento Wee, Fabiano Niederauer, falou sobre a importância do marketing para casamentos e do evento para a economia de Vassouras. “Vassouras foi escolhida entre dez cidades do interior para realizar este evento, pois acreditamos que o município e todo o Vale do Café têm potencial para desenvolver esse setor e gerar turismo e negócios para região”, disse Fabiano Niederauer.

Ana Lúcia Furtado, do setor hoteleiro, também está animada com a realização do evento e acredita que o IC Week Vale do Café será de fundamental importância para a economia local e regional.

“Tenho certeza de que este evento vai abrir o mercado para Vassouras e toda a região. Temos uma natureza esperando. Locais ao ar livre para as festas, exatamente, do jeito que omercado de casamento quer atualmente, onde os casais cada vez mais procuram locais diferentes, espaços abertos, junto a natureza, para a realização desse momento de extrema importância, que é a cerimônia do casamento. E tudo isso nós podemos ofertar aqui em Vassouras, que conta com toda infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, e profissionais competentes para transformar esse sonho em realidade.

O IC Week Vale do Café 2022 é realizado por Inesquecível Casamento, com o apoio da Prefeitura de Vassouras,Universidade de Vassouras, da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do RJ (ABIH-RJ) e do Vale do Café Convention & Visitors Bureau.