A Caixa Econômica Federal sorteia na noite desta quarta-feira (dia 28) o concurso 2.524 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 200 milhões, o maior valor do ano até agora. O evento terá transmissão ao vivo direto do evento no Espaço da Sorte, em São Paulo, prevista para começar às 19h45

As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela Internet. Cada aposta de até seis números custa R$ 4,50.

Segundo a Caixa, só neste ano, 22 pessoas acertaram os seis números e garantiram prêmios de até R$ 122 milhões. Cabe lembrar que as chances de faturar na Mega-Sena variam de acordo com o tipo de aposta realizada.

Além da Mega-Sena 2522, a Caixa também apura nesta noite os concursos Lotofácil 2625, Quina 5961, Lotomania 2371 e Super Sete 301.

Foto: Agência Brasil