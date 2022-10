Às vésperas da votação para escolher os representantes parlamentares no congresso, o candidato a deputado federal pelo União Brasil, Samuca Silva, seguiu em campanha por cidades da região e bairros de Volta Redonda. Nem a chuva atrapalhou as atividades do ex-prefeito nas conversas com eleitores. Entre apertos de mãos, abraços e mensagens de apoio, muitos pedidos são feitos para melhorar a vida das pessoas. O tema Educação tem sido um dos mais frequentes nas abordagens feitas ao candidato, principalmente em relação a vagas nas creches públicas.

Para tratar desse problema tão latente nas famílias, Samuca diz que vai usar sua experiência à frente da prefeitura para trazer recursos a serem utilizados na ampliação das vagas de creche em tempo integral no Sul Fluminense.

Durante seu mandato como prefeito, o município de Volta Redonda saltou de 150 vagas de creche em tempo integral, para mais de 1400 vagas, um crescimento de quase 900%. O aumento se deu pela construção e inauguração de duas novas creches, as duas primeiras da história da cidade com atendimento exclusivo em tempo integral, e a abertura de novas turmas em outras unidades já existentes na rede.

“Os investimentos já existem no orçamento federal, mas é preciso de alguém que conheça e já tenha experiência para buscar esse dinheiro. Fizemos em Volta Redonda uma revolução. Foi um salto muito grande na educação infantil da cidade. Mas ainda precisa de mais, e em toda a região. Há um déficit enorme de vagas de creche, principalmente em tempo integral, que vamos buscar atuar, juntamente com as prefeituras. O objetivo será trazer recursos federais para a construção de novas unidades e ampliação das já existentes”, explicou Samuca.

O candidato a deputado federal também aproveitou a reta final de campanha para reafirmar seu compromisso com o projeto do Polo Metalmecânico. O projeto, regulamentado pela Lei do Aço, tem potencial para gerar mais de 3500 vagas de empregos, somente no Sul do Estado. E para preencher todas as vagas que serão abertas, Samuca diz que será fundamental ampliar a formação técnica dos jovens e capacitar a mão-de-obra que está em busca de uma oportunidade.

“O ensino técnico está com pouco incentivo e precisa de mais atenção por parte dos municípios e pelo Estado. Temos o exemplo de Volta Redonda, que acabou com o ensino médio na Fevre, ao invés de reforçar a entidade com a educação técnica gratuita aos jovens do município. Vou atuar em Brasília para que recursos exclusivos para o ensino técnico sejam destinados às prefeituras e ao governo estadual. Vou atuar para que as unidades do Cefet e IFRJ ampliem as vagas disponíveis e reforcem a quantidade de cursos voltados para o setor metalmecânico, turismo, tecnologia e serviços”, destacou o candidato a deputado federal, Samuca Silva.

Foto: arquivo