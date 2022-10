O concurso 2.528 da Mega-Sena pode pagar, nesta noite (dia 13), um prêmio estimado em R$ 17 milhões. Isso porque ninguém acertou as seis dezenas do concurso anterior, realizado no sábado (dia 8). O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo, e as apostas podem ser realizadas até às 19h, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 4,50.

Na quarta-feira (dia 12) não houve sorteio em razão do feriado de Nossa Senhora da Aparecida.

Cabe ressaltar que a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Foto: Agência Brasil