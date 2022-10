Entre os dias 3 e 5 outubro, a Transporte Excelsior sediou em seu auditório o ‘Top Drive Iveco’. O treinamento promovido pela montadora visa auxiliar na formação dos condutores para a frota e futuros multiplicadores do padrão de condução.

Nos três dias de evento, alunos da Escolinha de Motoristas da Excelsior e colaboradores do Centro de Manutenção conheceram as novas tecnologias aplicadas ao caminhão, bem como dicas de direção, manutenção preventiva e economia de combustível. Marco Antônio Vergílio, instrutor do projeto desde abril de 2021, falou da experiência de participar do encontro.

“A oportunidade foi ótima, pois sempre é bom agregar na profissão para melhorar cada dia mais. Agora tenho mais conhecimento para que todos consigam um resultado positivo”, afirmou. Entre os temas abordados, estão a Gestão de Rodovia, Custos e Logística.

No treinamento, os participantes foram instruídos sobre a importância do papel do condutor para uma pilotagem econômica e um trânsito mais seguro.

Além disso, conheceram detalhes dos componentes dos caminhões, visando a melhoria do desempenho antes e depois da condução. Nesse sentido, foram apresentados o sistema de trocas de marcha automatizado, calibragem de pneus, documentação, níveis de fluidos e planejamento da viagem.

Ao longo do evento, os motoristas praticaram a condução na estrada, para demonstração das formas ideais de dirigir o veículo. Segundo Vergílio, o valor para os aprendizes é ainda maior.

“Muitos vêm de uma cultura de direção diferente para pegar um caminhão com grande tecnologia embarcada e potência elevada. Todos saíram com uma percepção a mais e ficaram muito satisfeitos. Com certeza as dinâmicas agregaram bastante”, finalizou o instrutor.

Foto: divulgação