Os governadores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná determinaram que a Polícia Militar atue para liberar as rodovias no país. As manifestações feitas por bolsonaristas, com bloqueio em diversos pontos do país, acontece desde domingo (dia 30), após o resultado das eleições, segundo informações do G1.

Nesta terça-feira (dia 1º), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reiterou que as polícias militares dos estados são capazes de desobstruir rodovias federais bloqueadas e identificar, multar e prender os responsáveis.

A ação cabe a PRF, mas o STF determinou que a PM possui “plenas atribuições constitucionais e legais para atuar” na questão.

O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) afirmou que deu ordem para que o Batalhão de Choque da Polícia Militar desobstrua as estradas, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF). “É preciso respeitar o resultado das urnas; quem foi vitorioso precisa ter a tranquilidade de reunir forças e trabalhar pelo Brasil”, disse Claudio Castro, governador do Rio.

Com informações do G1

Foto: redes sociais