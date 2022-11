A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica, no sábado (dia 12), alertando estados e municípios sobre o aumento de casos de Covid e reforçando a necessidade uso de máscaras, especialmente em locais fechados.

De acordo com a pasta, a média móvel aumentou 120% entre 6 a 11 de novembro. Ao todo, foram confirmados 8.448 casos positivos por dia. Já na semana anterior foram computados 3.834. Em relação ao total de casos diagnosticados nos últimos sete dias, foram 57.825, além de 314 mortes.

No estado do Rio de Janeiro, entre 4 e 11 de novembro foram notificados 18.978 casos da doença, com 36 mortes. De 28 de outubro a 3 de novembro, foram registradas 9.350 pessoas novas infecções, e 22 óbitos.

No domingo (dia 13), o Ministério da Saúde divulgou um novo boletim com os dados deste informando que o Brasil registrou, pelo menos, mais quatro mortes por Covid e 994 novos diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. O número é parcial, pois as secretarias de Saúde de 13 unidades da federação ainda não encaminharam a atualização de dados sobre a doença. Há atualmente 110.226 pacientes contaminados em acompanhamento.

O documento também reforça a necessidade de se fazer o isolamento de casos suspeitos e confirmados para Covid-19 e de se buscar completar o esquema vacinal, “com especial atenção às doses de reforço”.