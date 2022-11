Com o apoio da Prefeitura de Pinheiral, quatro atletas que têm se destacado em campeonatos estaduais e nacionais representarão a cidade em um campeonato nacional de Taekwondo, entre 30 de novembro e 4 de dezembro, em Recife. Os atletas Henzo Baliza Baliza Nogueira, de 13 anos, campeão estadual, Sarah Cardin Pereira, 15 anos, vice-campeã brasileira e vice-campeã estadual, entre outros títulos na categoria juvenil até 46 kg, Ana Carolina Cambraia Quindeler, 15 anos e Thallya Thaiz Damião Barbosa, de 23, ambas vice-campeãs brasileiras de faixas coloridas.

A quantia necessária para bancar a viagem dos atletas passa dos R$ 5 mil. São despesas com inscrição, passagem aérea, estadia e alimentação. Para conseguir levar os filhos, além do apoio da prefeitura, as mães organizaram e estão promovendo a venda de rifas no valor de R$ 10, cujo prêmio será de R$ 1.000. O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 24. Para quem desejar contribuir basta entrar em contato pelo telefone (24) 9.9975-2271.

Os atletas treinam na academia do mestre, Fabiano Ferreira Mendonça, a Tkd Team, no Vale do Sol. A academia tem em torno de 70 atletas em idades e categorias diversificadas e atende crianças a partir de 04 anos de idade. Vários deles participaram de outros campeonatos e conquistaram medalhas em várias categorias, incentivando dessa forma a participação de mais crianças do município no esporte. Segundo Fabiano, os jovens treinam duro para participar dos campeonatos.

“Estamos em fase preparatória para a Copa Brasil de Taekwondo. Sendo assim, nossos atletas treinam diariamente e estão em acompanhamento físico e nutricional, hoje custeados pelos familiares. Todos estão concorrendo a bolsa atleta, que custeará parte de seus treinos futuros de dois deles, Henzo Baliza, e Sarah Cardin. Estes, são os faixas pretas que têm a possibilidade de participar do Grand Slam, que os seleciona com objetivo de composição para a Seleção Brasileira que competirá na próxima olimpíada”, disse.

“Nós, pais, estamos nos empenhando em garantir a participação de nossos filhos, pois entendemos a importância da participação em uma Copa a nível nacional e para além da possibilidade de medalha e representar nosso município e Estado, o esporte tem grande relevância na formação de nossos adolescentes, a disciplina, o respeito a regras, a cordialidade, condicionamento físico, a convivência com outros adolescentes”, destacou Cláudia Cambraia, mãe da atleta, Ana Carolina Cambraia Quindeler.

“É uma grande satisfação poder contribuir com esses jovens atletas que muito tem orgulhado a nossa cidade com seu desempenho em campeonatos estaduais e nacionais. Estamos na torcida pelo sucesso em mais esse campeonato. Contem conosco”, frisou o prefeito Ednardo Barbosa.