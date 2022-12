O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) acompanhou, na manhã desta terça-feira (dia 6), a testagem da pavimentação da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A empresa Dynatest, especializada na avaliação da infraestrutura viária e no gerenciamento de projetos de recuperação e conservação de rodovias, foi chamada pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro) após vistoria no local feita junto com o parlamentar, na última semana.

“Antes de seguir para o Rio de Janeiro, estive em mais uma ação pela segurança dos motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno. Desta vez, fui acompanhar o início dos trabalhos da Dynatest para identificar o problema no asfalto que faz com que a pista fique escorregadia” explicou Jari, que no último dia 30 esteve na rodovia junto com o diretor de Projetos do DER-RJ, Cledson Bittencourt.

De acordo com o representante da empresa no local, Ataíde da Silva Nascimento, a testagem iniciou quilômetro cinco da rodovia, próximo ao condomínio Jardim Mariana.

“Fomos chamados para fazer um estudo da via, principalmente neste trecho de dois quilômetros que começa no condomínio em direção à Via Dutra. Observamos que, pelo trecho ser muito sinuoso e a base começa aflorar no pavimento. Estamos fazendo também o reconhecimento visual para ver as patologias do pavimento, avaliando a drenagem da pista e vamos fazer ainda um estudo das camadas desde o pavimento à base por meio de perfurações”.

A empresa ainda pediu ao deputado Jari que ajuda a conseguir acesso às estatísticas dos acidentes nos pontos críticos, contendo tipo de veículos, se houve morte ou não, condições climáticas e também aos projetos da rodovia para fazer um estudo do traçado.

“De acordo com o representante da Dynatest, a avaliação destes documentos vai colaborar para a elaboração de um laudo que indique as intervenções necessárias para tornar a Rodovia do Contorno mais segura”, contou Jari.

Preocupado com o grande número de acidentes na Rodovia do Contorno, Jari é autor de Indicação Legislativa na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) solicitando ao DER a roçada das margens, melhoria na iluminação e a reparação na pavimentação da via.

“Iniciei ações em busca de mais segurança para os motoristas que trafegam pela Rodovia do Contorno quando estive pela primeira vez na Alerj, entre dezembro de 2021 e março deste ano, quando fiquei por 100 dias como deputado estadual”, ressaltou Jari, lembrando que a cada semana pelo menos um acidente grave ocorre no local.