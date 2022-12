A pequena Maria Alice nasceu no Hospital Unimed Volta Redonda com 28 semanas de gestação, 1,328 kg e 36 centímetros. Prematura extrema, a bebê ficou 53 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. No Brasil, o nascimento de bebês prematuros corresponde a 12,4% dos nascidos vivos, de acordo com dados do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e do Ministério da Saúde.

Fernanda Junqueira, mãe da Maria Alice, relata que não sabia que a bebê iria nascer, mas desconfiava que isso poderia acontecer. “Eu cheguei ao hospital domingo pela manhã com muita dor, sem dilatação, porém com muito sangramento, o que fez com que o médico me internasse. Ela nasceu às 17h08. Como uma prematura extrema, esteve entubada nos primeiros dias, recebeu todo suporte, fez bravamente o desmame do oxigênio com alguns períodos desafiadores. Passamos por transfusão, cirurgia e sustos, mas, hoje estamos bem”, conta.

Para Fernanda, a estrutura do hospital foi fundamental para a recuperação de sua filha, que completou um ano em outubro: “A equipe da UTI Neonatal é incrível, recebeu minha filha e cuidou da gente, com o maior amor do mundo. Tenho muita gratidão pelo trabalho multidisciplinar realizado, ela foi encaminhada para fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudióloga. As terapias tinham o objetivo de diminuir a distância de 12 semanas entre a idade cronológica e a corrigida. Hoje, já não percebemos mais essa lacuna. Ela engatinhou com 10 meses e atualmente já anda com apoio, fica de pé e ensaia para dar os primeiros passinhos sozinha”, comemora.

A UTI Neonatal e Pediátrica do Hospital Unimed Volta Redonda atende recém-nascidos, prematuros e pacientes pediátricos com idade de 28 dias até 15 anos. Conta com 20 leitos, equipamentos de alta tecnologia, isolamento, sala de conversa, sala de atividades, brinquedoteca, sala de coleta de leite, entre outros ambientes. A unidade também conta com o Projeto Aconchego, de apoio emocional aos familiares das crianças internadas.

“Essa é uma das histórias que comprovam como a UTI Neonatal e Pediátrica do hospital é completa e preparada para oferecer atendimento de qualidade em situações de alta complexidade. Temos uma estrutura com todos os recursos necessários para a assistência aos recém-nascidos e profissionais que transmitem o Jeito Unimed de Cuidar”, destacou a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote.

Foto: divulgação