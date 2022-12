O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, afirmou que o deputado federal Delegado Antonio Furtado foi o parlamentar que mais destinou recursos para a cidade nos últimos quatro anos. Ao todo foram mais de R$ 36 milhões de reais. A declaração foi registrada na manhã desta segunda-feira, dia 26, durante a entrega do aparelho de ressonância magnética ao Hospital Regional Zilda Arns. A aquisição do equipamento, que custou cerca de R$ 6 milhões de reais, se deu em razão de uma emenda de bancada coordenada por Furtado e apoiada por deputados da região.

A previsão é de que, ainda essa semana, a instalação elétrica comece a ser realizada na sala que abrigará o aparelho. A inauguração oficial e o início dos atendimentos deve acontecer na segunda quinzena de janeiro.

“Preciso agradecer a todos os deputados que nos ajudaram, em especial ao meu amigo Furtado. Estou muito feliz em saber que poderemos salvar muitas vidas e transformar a realidade das pessoas. O Hospital Regional realiza um trabalho de excelência e esse equipamento potencializará o serviço oferecido à população. Quando assumimos a prefeitura, enfrentamos muitas dificuldades sim. Mas com responsabilidade e muita dedicação, estamos mudando esse cenário. Isso foi possível graças aos bons parceiros que estiveram ao nosso lado nessa gestão”, ressaltou Neto.

Furtado destacou o fato de que, a nível público, o aparelho de ressonância magnética é o primeiro da região. A qualidade do equipamento se assemelha a uma unidade instalada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“Hoje certamente é o dia mais feliz do meu mandato. É a realização de um sonho que não é só nosso, mas de toda a região. Não imaginávamos as dificuldades no processo de licitação e entrega, mas agora podemos comemorar essa grande conquista. Infelizmente, não poderei continuar trabalhando pelo Sul Fluminense, mas sigo com a sensação do dever cumprido. Com muito trabalho, pude honrar as pessoas que acreditam no meu trabalho. Muitas vidas serão salvas com esse aparelho. A palavra de ordem é gratidão. Quando os políticos têm palavra e lutam pelo bem do povo, as coisas acontecem”, concluiu o deputado.

