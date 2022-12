Criar condições para desafiar de maneira saudável o colaborador a fazer o seu melhor e estimular o trabalho em equipe gera envolvimento e, ao ser elogiado aumenta ainda mais o empenho em fazer suas atividades de maneira cada vez melhor.

Renato Coutinho, gerente de RH da Transporte Excelsior, afirma que cada processo seletivo tem sua particularidade e ter uma equipe comprometida em analisar cada ponto e não apenas o currículo, é fundamental para fazer contratações que elevarão a empresa na excelência dos serviços prestados.

Saber dar destaque ao capital humano leva a organização a resultados efetivos e cria fidelidade aos que participam do processo. Como ativo intangível, ele contribui para a organização à medida que gera conhecimento organizacional.

Para Rogério Loureiro, diretor-superintendente da Transporte Excelsior, valorizar o desenvolvimento de pessoas está entre os maiores valores para uma gestão de sucesso e, por isso, ao longo do ano de 2022 a empresa premiou e homenageou 12 motoristas como destaque em sua jornada de trabalho. “Todos os nossos motoristas são exemplos de grandes profissionais e foi difícil eleger os 12 melhores ao longo desse período. Usamos alguns critérios de avaliação de desempenho e tive a honra de poder dar a eles o reconhecimento merecido.”

Como parte do projeto de desenvolvimento e capacitação humana, a Transporte Excelsior também formou no ano de 2022, trinta motoristas carreteiros no Projeto Escolinha de Motoristas.

Essa iniciativa acontece há mais de 20 anos e formou 350 profissionais ao longo desse período.

Além de proporcionar melhoria e capacitação aos colaboradores diretos, neste último ano, a Transporte Excelsior também desenvolveu um trabalho junto à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

A equipe da transportadora desenvolveu mensalmente campanhas de saúde, sustentabilidade e responsabilidade social com palestras e oficinas para os motoristas de todas as transportadoras presentes no pátio de carregamento da siderúrgica.

“Nossos motoristas costumam dizer que o caminhão é a sua segunda casa. Fazendo uma analogia a essa fala, afirmo que foi muito gratificante conversar com os “vizinhos de estrada” dos nossos colaboradores, levando assuntos de importante relevância na na área de saúde, segurança, sustentabilidade e responsabilidade social,” afirma Giseli Alcântara, Coordenadora de Comunicação da Transporte Excelsior.

O tema responsabilidade social é um dos pilares que sustentam a empresa. Reconhecido pela Fundação Abrinq como Empresa Amiga da Criança, o Projeto Transformar desenvolvido pela Transporte Excelsior, oferece reforço escolar do 1° ao 5° ano aos filhos dos colaboradores e a crianças matriculadas em escolas municipais da região.

O programa reafirma o compromisso da empresa com o social no aprendizado de crianças e adolescentes, por meio da promoção do ensino e do acompanhamento escolar, além de oferecer atividades pedagógicas e culturais que desenvolvem o senso crítico na formação de cidadãos conscientes.

“Atendemos neste ano,19 crianças que passam por acompanhamento constante com a professora para resolver questões relacionadas à dificuldade de aprendizado. Dentro dessa iniciativa, oferecemos também acompanhamento aos que possam estar em situação de vulnerabilidade social, bem como acompanhamento psicológico para garantir os direitos das crianças e familiares, levando em consideração as diretrizes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,” relata Priscila Perrut, Assistente Social.

Gerir bem o capital humano é primordial para o sucesso da Transporte Excelsior. Afinal, uma empresa é feita de pessoas. Valorizar, capacitar e incentivar os colaboradores é a chave para alcançar a excelência.

“Temos hoje mais de 500 frotas pelas estradas do Brasil, carregamos mais de 2 milhões de toneladas de cargas, mas afirmo que nossos colaboradores são o motor e o combustível que fazem com que a Transporte Excelsior chegue cada vez mais longe. Estamos atentos a mudanças no mercado, às novas tecnologias, mas sabemos que a valorização do capital humano é um dos nossos diferenciais estratégicos,” declara Rogério Loureiro.

Foto: divulgação