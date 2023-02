O novo calendário de pagamentos dos salários dos 429.784 servidores ativos, inativos e pensionistas para 2023, aprovado pelo governador Cláudio Castro, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (dia 30). A exemplo do ano passado, os vencimentos passarão a ser quitados até o terceiro dia útil de cada mês. Pelo segundo ano seguido, o governo repõe as perdas inflacionárias nos salários do funcionalismo. A recomposição salarial de 5,9%, correspondente ao IPCA acumulado de dezembro de 2021 a novembro de 2022, será paga já no salário de janeiro, que será depositado em fevereiro. Outra boa notícia: a 1ª parcela (50%) do 13° salário será paga em 30 de junho.

“É uma alegria anunciar o novo calendário, que vai continuar dando mais segurança e previsibilidade aos servidores. Já sabendo as datas de pagamentos, os funcionários podem planejar suas vidas com maior tranquilidade ao longo do ano. Nosso compromisso em proporcionar melhores condições aos nossos funcionários públicos fluminenses se traduz em maior dignidade para a categoria”, afirma Cláudio Castro, ressaltando que os esforços da Secretaria de Estado de Fazenda ajudam a manter o poder de compra dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

O valor líquido mensal da folha de pagamento do Governo do Estado do Rio é de cerca de R$ 2 bilhões. O anúncio do novo calendário até dezembro deste ano só é possível, de acordo com Castro, porque as contas públicas estão organizadas, o que garante, sobretudo, salários em dia.

Calendário de Pagamento 2023

Excepcionalmente, os pagamentos de janeiro serão depositados ao longo da sexta-feira (03/02), mesmo após o término do expediente bancário. O novo calendário contribuirá, também, para movimentar a economia do estado. O valor líquido da folha de janeiro é de R$ 2,097 bilhões, devido à recomposição dos salários.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS EM 2023

Competência Previsão de Crédito

Dezembro 2022 04 Jan

Janeiro 03 Fev

Fevereiro 03 Mar

Março 05 Abr

Abril 04 Mai

Maio 05 Jun*

13° (50%) 30 Jun

Junho 05 Jul

Julho 03 Ago

Agosto 05 Set

Setembro 04 Out

Outubro 06 Nov*

Novembro 05 Dez

13° (50%) 20 Dez

Dezembro 04 Jan 2024

*Dia útil que cai em uma segunda-feira

Foto: Carlos Magno