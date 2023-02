A Comissão de Seleção do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realizou na quinta-feira (dia 16) uma das fases finais do processo de recrutamento dos jovens para a prestação de serviço militar no Exército Brasileiro. No total, 701 jovens alistados se apresentaram no Clube Náutico, em Volta Redonda.

Uma triagem foi realizada, e 398 jovens foram selecionados para uma inspeção visando a matrícula para a prestação do serviço militar Inicial em 2023. Os escolhidos serão encaminhados nesta sexta-feira (dia 17) para a Aman, em Resende, onde passarão por inspeção de saúde, entrevistas e verificação de habilidades específicas e necessárias em uma organização militar.

“Nem todos vão se incorporar como soldados. Ainda teremos uma peneira”, explicou o presidente da Comissão de Seleção, major Metri.

Competição

De 24 de fevereiro a 3 de março, a Aman realizará a 72ª Edição das Olimpíadas Acadêmicas. Serão mais de 1.600 Cadetes envolvidos nas competições. Em disputa 14 modalidades, como triathlon, atletismo, basquete, esgrima, futebol e hipismo.

Em 2022, a Infantaria foi a grande campeã entre as Armas. O objetivo da atividade é selecionar as equipes desportivas da Aman que irão participar da tradicional competição esportiva que envolve as principais Academias Militares de Formação de Oficiais, a Navamaer. O público civil é convidado a assistir a competição.

Foto: Evandro Freitas