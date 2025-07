Resende: PRF prende motorista com Hilux furtada avaliada em mais de R$ 200 mil

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na manhã desta segunda-feira (dia 14), um homem de 48 anos que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux com registro de furto. A abordagem aconteceu por volta das 10h45, no km 336 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Engenheiro Passos, em Resende.

Segundo informações da PRF, o veículo ostentava placas de São Luís (MA), mas, durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de adulteração nos itens de identificação. Após inspeção minuciosa, foi constatado que se tratava de um “clone”, sendo o veículo original licenciado no Rio de Janeiro, com registro de furto no dia 3 deste mês, no mesmo município.

O condutor alegou que havia comprado a caminhonete em Nova Iguaçu, pagando R$ 220 mil — parte em dinheiro e parte via PIX —, mas não apresentou qualquer comprovante da negociação.

Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais. De acordo com a tabela FIPE, o valor de mercado do veículo recuperado é de R$ 207.295.

Foto: Divulgação/PRF