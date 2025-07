Voltaço anuncia venda do meia Robinho para clube português

O Volta Redonda oficializou nesta segunda-feira (dia 14) a transferência do meia Robinho, de 22 anos, para o Estrela Amadora, de Portugal. A negociação foi fechada por € 525 mil (cerca de R$ 3,4 milhões na cotação atual), representando a maior venda da história do clube envolvendo um jogador formado nas categorias de base.

O acordo prevê a cessão de 70% dos direitos econômicos do atleta, com o Voltaço mantendo 30% de participação em uma futura transferência. O pagamento será feito em quatro parcelas.

Revelado ainda criança em uma das franquias do clube, Robinho passou por toda a formação nas divisões de base tricolores. Como profissional, disputou 87 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Vestindo a camisa do Esquadrão de Aço, conquistou os títulos da Série C do Campeonato Brasileiro (2024), da Série A2 do Campeonato Carioca e da Copa Rio.

O meia teve papel decisivo na campanha que garantiu o acesso inédito do Volta Redonda à Série B do Brasileirão em 2025. “Nosso Garoto de Aço cresceu, se tornou um homem e um jogador de futebol especial, e já está marcado na história do Volta Redonda FC”, destacou o clube em nota oficial.

O Estrela Amadora também confirmou, pelas redes sociais, a contratação de Robinho, com contrato assinado até 2028.

O Volta Redonda agradeceu à família do jogador, ao empresário Eduardo Kupermann e, especialmente, ao atleta pelos serviços prestados. “Desejamos muito sucesso nesta nova fase da sua vida e carreira. Ele será sempre parte da nossa história.”