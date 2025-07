Cão agredido brutalmente em rodoviária de Piraí precisa de ajuda para tratamento médico

Um caso de violência contra um animal está comovendo moradores de Piraí. Um cachorro conhecido como Branquinho, considerado dócil e querido por quem frequenta a rodoviária da cidade, foi brutalmente agredido na cabeça e no pescoço com chutes desferidos por um paciente do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), diagnosticado com esquizofrenia agravada pelo uso de cocaína.

Branquinho está com sérias lesões e corre o risco de ficar tetraplégico. O animal foi socorrido por voluntários da causa animal e atualmente está sob os cuidados da protetora independente Rosemeri da Silva Predes, conhecida como Rosi, que também acolhe diversos gatos abandonados.

A situação é delicada: o hospital veterinário gratuito de Resende, para onde o cão foi encaminhado, não realiza a cirurgia necessária para o seu caso. A tomografia pré-operatória, essencial para avaliar a extensão das lesões, custa R$ 1.900.

Rosi está mobilizando amigos, conhecidos e simpatizantes da causa animal em busca de apoio financeiro. “Sei que todos estão passando por dificuldades, mas qualquer valor pode fazer a diferença na recuperação do Branquinho”, afirmou.

As doações podem ser feitas via Pix para o número (24) 99958-6879, em nome de Rosemeri da Silva Predes.

A campanha é um apelo por solidariedade, diante de um episódio que expõe a fragilidade tanto dos animais quanto da saúde mental pública.