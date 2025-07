Transformação digital: PMBM avança com desenvolvimento de app para facilitar comunicação e acesso a serviços

Nesta quarta-feira (dia 16), representantes da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação de Barra Mansa (SubGePi) apresentaram aos secretários e presidentes e diretores das autarquias municipais o primeiro layout de um aplicativo que está sendo desenvolvido para a Prefeitura, através de uma parceria público-privada que envolve a Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) e a Faeterj (Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro).

Durante as reuniões desenvolvidas ao longo do dia, a equipe da SubGePi coletou os requisitos de cada secretaria/autarquia, ou seja, o que uma delas deseja que conste no aplicativo, referente à sua área. Essas informações serão utilizadas pelos desenvolvedores da ferramenta na próxima etapa do trabalho.

A proposta do novo aplicativo é oferecer soluções para a população, estimulando interação, maior efetividade na resolução de problemas apresentados e integração entre as secretarias e autarquias municipais. O projeto tem envolvimento direto de professores e alunos dos cursos de Sistemas para Internet da Faeterj e de Engenharia de Software da Nova UBM.

O coordenador de Avanço Tecnológico da Prefeitura, Carlos Eduardo Dutra, falou das expectativas com o avanço do trabalho. “Esse aplicativo vai facilitar bastante a comunicação do munícipe com as secretarias. Depois que o cidadão baixar o aplicativo e fizer alguma solicitação, toda essa conversa será transferida diretamente para o WhatsApp, tornando a interação ainda mais prática. Nossa ideia é sempre estar trazendo inovações para facilitar a vida dos munícipes, evitando que precisem se deslocar até a Prefeitura para resolver algo”, destacou.

Os encontros desta quarta-feira também abordaram a implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), uma plataforma digital que substitui processos em papel por trâmites eletrônicos, promovendo mais agilidade, transparência e economia na administração pública. O acordo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado – por meio do Programa RJ Digital Municípios, da Secretaria de Estado de Transformação Digital – para a implantação do SEI foi assinado no mês de março. Em Barra Mansa, o trabalho será desenvolvido através das secretarias municipais de Administração e Finanças.

Gabriel Resende, secretário de Administração, frisou que o SEI vai propiciar mais transparência, eficiência e agilidade no gerenciamento de documentos, além de contribuir diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população.

“É mais uma prova de que Barra Mansa investe em tecnologia como ferramenta de transformação e não vai parar por aqui. Nós já contamos com o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), que vai facilitar a implantação do SEI. Quero agradecer ao prefeito Furlani pelo empenho e apoio irrestrito na modernização da gestão pública, e também ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, por estarem proporcionando a participação de Barra Mansa neste projeto tão relevante”, concluiu Gabriel.

Foto: Divulgação