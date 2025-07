Roberta Sá e Paulinho Moska estão entre as atrações do 23º Festival Sesc de Inverno em Valença e Vassouras

Até 26 de julho, a cidade de Valença, na Região do Vale do Café, recebe mais uma vez o Festival Sesc de Inverno, um dos mais importantes eventos multilinguagem do país. Nesta 23ª edição, o Sesc RJ promove mais de 700 horas de programação artística em 25 localidades do estado do Rio de Janeiro, com mais de 200 atividades em diversas linguagens e mais de mil artistas envolvidos. A maior parte da programação é gratuita – mais de 95% –, e as atrações pagas terão preços populares.

Na parte das atrações musicais, o Teatro Sesc Rosinha de Valença será palco do show de Wagner Tiso e o “Clube da Esquina” (16/07, às 20h), onde o músico revisita clássicos do Clube da Esquina, em um show emocionante, que une piano, arranjos sofisticados e memórias musicais. Já a Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima) recebe as apresentações dos artistas Paulinho Moska (18/07, às 21h), que apresenta um repertório de seus maiores sucessos, como “Pensando em Você”, “A Idade do Céu” e “Namora Comigo”, e canções de seu último trabalho, “Beleza e Medo”; e Roberta Sá (19/07, às 21h), com seu festejado espetáculo “Sambasá – Ao Vivo”, que leva ao público o clima das rodas de samba e destaca o ritmo-símbolo do Brasil.

O Festival Sesc de Inverno também levará ao Teatro Sesc Rosinha de Valença uma programação especial com as peças infantis “Louise e os Ursos” (19/07, às 16h), que conta a história de uma menina de 11 anos que mora com o pai e a irmã mais velha, e certo dia começa a ver atrás de si um grande urso branco transparente; e “A Menina no Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças” (26/07, às 16h), que narra a história da icônica cantora brasileira de forma lúdica, através das canções e passagens marcantes de sua vida – ambas voltadas ao público infantil; e para o público adulto, a peça “Senhor Diretor” (25/07, às 20h), sobre uma mulher indignada com o que vê ao seu redor, e resolve escrever uma carta ao diretor de um jornal para falar de seu “horror” pelo caos da sociedade. Todas as atrações são gratuitas.

A 23ª edição do festival propõe uma reflexão a partir do tema “Nosso Lugar”, que parte da ideia de que a terra não é algo a ser possuído, mas sim um lugar ao qual se pertence. Dentro deste conceito, o território é um espaço onde a relação com a terra vai além da posse, tornando-se uma conexão profunda, simbólica, acolhedora e, sobretudo, afetiva.

Por meio das mais de setecentashoras de programação cultural, essa abordagem amplia o debate para além da ecologia dos territórios, no sentido geográfico, explorando a ecologia que permeia o fazer artístico, os territórios afetivos e artístico-culturais.

​A programação contempla música, teatro, dança, literatura, circo, cinema e artes visuais, espalhando cultura em 25 localidades: Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Valença, Campos dos Goytacazes, Búzios, Maricá, Itaipava (Petrópolis), Sana (Macaé), Cabo Frio, Rio das Ostras, Penedo, Magé, Vassouras, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Porciúncula, Silva Jardim, Tanguá, Grussaí (São João da Barra), Raposo (Itaperuna), Barra de São João (Casimiro de Abreu), Varre-Sai e Miguel Pereira.

“O Festival Sesc de Inverno 2025 representa o nosso compromisso com o fomento à cultura e ao turismo, vetores fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro. Vamos levar mais de 700 horas de programação a 25 localidades, fortalecendo o comércio, os serviços, a gastronomia e a rede hoteleira — especialmente em cidades fora do eixo dos grandes eventos culturais – gerando emprego, renda e visibilidade para as diferentes regiões. Esse caráter diverso, tanto geográfico, como social, está implícito no tema deste ano – ‘Nosso Lugar’ –, que pretende valorizar a conexão das pessoas com seu território, memória e identidade local”, explica o presidente do Sesc RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

“Como em todos os anos, o Festival Sesc de Inverno faz a movimentação de pessoas em nossas cidades e da economia na região. Evento maravilhoso em todos os sentidos”, ressalta o presidente do Sicomércio Valença e Vassouras, Marco Torres.

O Festival Sesc de Inverno é uma realização do Sesc RJ com apoio dos sindicatos do comércio varejista e das prefeituras municipais. A programação completa pode ser conferida no site: https://www.festivalsescdeinverno.com.br/.

Foto: Divulgação