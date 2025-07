Ex-prefeito Paulo Baltazar e ex-vereadora Marie Baltazar retornam ao PSB de Volta Redonda

O PSB de Volta Redonda oficializou, na manhã de quinta-feira (dia 10), a filiação do ex-prefeito Paulo Baltazar e da ex-vereadora Marie Baltazar. A solenidade, realizada no salão nobre da Câmara Municipal, contou com a presença do deputado estadual Jari Oliveira e da vereadora Gisele Klingler.

O presidente municipal do PSB, Fernando Parente, destacou o legado deixado por Paulo Baltazar durante sua gestão à frente do Executivo municipal. “Paulo Baltazar foi considerado o melhor prefeito do estado do Rio de Janeiro quando governou Volta Redonda pelo PSB. Os bons filhos à casa tornam. Essa filiação representa o retorno de duas pessoas que têm uma trajetória marcada pela luta por melhorias para a população, especialmente para os que mais precisam”, afirmou.

Para o vice-presidente estadual do PSB, deputado Jari Oliveira, o partido tem como missão transformar realidades. “O PSB está cercado de pessoas comprometidas com o bem comum. Tive a honra de ser vereador ao lado do Baltazar. A política que defendemos é coletiva, baseada na justiça social e na busca por uma vida melhor para todos”, declarou Jari, que abonou a ficha de filiação do ex-prefeito.

A vereadora Gisele Klingler também celebrou a volta dos Baltazar ao partido. “Para o PSB de Volta Redonda, é uma grande alegria ter de volta a Marie, uma mulher de luta. E o Baltazar, um político que fez história dentro do nosso partido”, destacou.

Com 75 anos, Paulo Baltazar foi deputado federal por dois mandatos consecutivos, entre 1999 e 2007. Ao assinar sua ficha de filiação, evitou comentar sobre uma eventual candidatura em 2026. “Com mandato ou sem mandato, irei continuar atuando politicamente”, disse apenas.

Em seu discurso, Baltazar disse que a filiação representa um reencontro com sua trajetória política. “A política é uma ferramenta de transformação da sociedade, e eu sempre estarei presente nesse processo. Fui vereador, prefeito e deputado federal pelo PSB. Estou voltando para o ninho. Agradeço ao deputado Jari e ao Parente pelo convite. É uma honra estar de volta.”

Marie Baltazar também reforçou a importância do fortalecimento do partido na região Sul Fluminense. “O PSB está crescendo novamente no Sul Fluminense, sob a liderança do deputado Jari. Nosso objetivo é estar perto da população e buscar, por meio do diálogo, melhorias concretas. É um prazer retornar a esse partido onde eu e Baltazar fomos muito felizes”, disse.

Encontro regional

O PSB promoverá neste sábado (dia 12), às 9h, um encontro regional com filiados e representantes dos diretórios municipais do Sul Fluminense. O evento será realizado no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Aterrado, em Volta Redonda, e contará com a presença do deputado estadual Jari Oliveira e do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello.