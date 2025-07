Motorista de ônibus inventa assalto, esconde malote com R$ 2 mil da empresa e é preso após contradições em depoimento

Um motorista de ônibus, de 41 anos, foi preso na tarde da segunda-feira (dia 14), em Paraíba do Sul, por falsa comunicação de crime. Ele havia relatado, horas antes, ter sido vítima de um assalto violento, mas a versão apresentada não se sustentou diante das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, o homem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar durante a madrugada, alegando ter sido atacado por dois assaltantes – um armado com revólver e o outro com faca – na Estrada da Barrinha, no bairro Vila Nicolau Melick.

Segundo o depoimento inicial, ele teria sido derrubado da motocicleta que pilotava, agredido com uma facada que rasgou seu casaco e teve o tornozelo torcido ao tentar fugir. Os supostos criminosos teriam levado um malote contendo aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro e diversos talões de passagens da empresa em que trabalha como motorista.

O caso passou a ser investigado imediatamente. Durante a tarde, o homem compareceu à delegacia acompanhado do advogado da empresa, ocasião em que prestou novo depoimento. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas e testemunhas foram ouvidas. Conforme informou a Polícia Civil, inconsistências no relato levaram os agentes a suspeitarem da veracidade da história.

Confrontado com as evidências, o motorista acabou confessando que forjou o assalto. Segundo ele, o motivo teria sido o acúmulo de dívidas. Em um momento de desespero, decidiu simular o crime para se apropriar dos valores que deveria entregar à empresa.

De acordo com a Polícia, após sair do trabalho, em Três Rios, ele levou o dinheiro para casa, em Paraíba do Sul, e danificou o próprio uniforme com uma faca para parecer que havia sido ferido. Em seguida, foi de moto até a Estrada da Barrinha, com a intenção de acionar a corporação. No trajeto, acabou sofrendo um acidente sozinho, o que aproveitou para reforçar a versão inventada do assalto.

Após a confissão, policiais foram até a residência do suspeito e recuperaram o malote com R$ 2.306,55 em dinheiro e moedas, além de 28 talões de passagens da empresa. O homem permanece preso e vai responder pelos crimes de falsa comunicação de crime e apropriação indébita.