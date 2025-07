Jovem é preso durante operação da PM em frigorífico de Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 14) durante uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar, em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Aristides Ferreira, no bairro Vila Ursulino, no interior de um frigorífico onde o acusado estaria trabalhando.

De acordo com a corporação, a guarnição recebeu a informação de que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra o jovem, expedido pela 2ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso da comarca de Barra Mansa, relacionado a uma investigação por tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, os policiais solicitaram que o suspeito fosse chamado. Ele foi abordado e preso. O jovem foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido. Nenhum material ilícito foi encontrado no local da abordagem.