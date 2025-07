Caminhão com carga de cerveja tomba na BR-393, em Barra do Piraí

Um caminhão que transportava cervejas em lata tombou na tarde desta terça-feira (dia 15), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 15h30, na altura do km 253. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

O motorista, de 56 anos, sofreu apenas lesões leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa de Barra do Piraí.

Ao chegar ao local, a PRF se deparou com o início de um saque da carga, mas conseguiu conter a ação. Apesar disso, grande parte da mercadoria foi destruída no acidente. A ocorrência não causou interdições no trânsito da rodovia.

Foto: Divulgação/PRF