Voltaço empata com Botafogo-SP fora de casa

O Volta Redonda empatou por 0 a 0 com o Botafogo-SP na noite de segunda-feira (dia 14), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). A partida foi válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Voltaço agora está com 15 pontos, em 19º lugar na tabela.

O Esquadrão de Aço se defendeu bem, criou boas oportunidades e buscou o gol até o último instante do duelo contra a

equipe paulista, mas não conseguiu marcar.

Público e renda

Público pagante: 1.408

Público não pagante: 158

Público presente: 1.566

Renda: R$ 39.010,00

Próximo jogo

Na próxima rodada da Série B, o Voltaço receberá o Athletico Paranaense no sábado (dia 19), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Foto: Divulgação