Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que aplicava golpes do empréstimo consignado em idosos

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza, nesta quarta-feira (16/07), operação contra um grupo criminoso especializado em aplicar golpes de empréstimo consignado em idosos. A ação é da Delegacia do Consumidor (Decon). Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada Fluminense e na região da Costa Verde. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 500 mil das contas bancárias dos envolvidos. Quatro vítimas procuraram a Polícia Civil.

– A Polícia Civil tem atuado com firmeza para combater as organizações que cometem esses crimes cruéis contra os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis. Vamos seguir trabalhando com inteligência e planejamento para proteger a população da terceira idade que contribuiu e ainda contribui muito para a sociedade – afirma o governador Cláudio Castro.

De acordo com as investigações, a quadrilha possuía acesso a dados das vítimas e oferecia falsas condições vantajosas para a quitação do empréstimo consignado. Os criminosos convenciam as vítimas a fazerem a transferência do valor enganando que as dívidas anteriores estavam quitadas. As pessoas só descobriam o golpe no mês seguinte, quando a parcela do novo empréstimo era cobrada.