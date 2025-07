Centro cirúrgico do Hospital Zilda Arns alcança 10 mil atendimentos em três anos

O Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, alcançou a marca de 10 mil cirurgias ortopédicas e gerais desde a inauguração de seu centro cirúrgico, em julho de 2022. Integrante da rede estadual de saúde, a unidade é referência no atendimento de média e alta complexidade, com foco em cuidados intensivos para pacientes adultos e pediátricos.

O empresário Lucas Godinho Pimenta, de 30 anos, foi o paciente de número 10 mil a entrar no centro cirúrgico na última quinta-feira (doa 10). Ele sofreu um acidente há cerca de 15 dias, com fratura de fêmur, foi socorrido e estabilizado em um hospital de Angra dos Reis, cidade onde mora com a esposa e filhos. Dois dias depois, foi transferido para o Zilda Arns, por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER).

“Foi tudo muito rápido e organizado. Em uma semana fiz os exames, o risco cirúrgico e fui operado cinco dias após a internação. Um dia antes fui informado que seria o paciente de número 10 mil a entrar no centro cirúrgico desde a sua inauguração. Deus tem um propósito para cada um. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a cada profissional deste hospital, desde a higienização até a equipe médica”, disse Lucas Godinho.

O amplo e moderno centro cirúrgico do Hospital Regional foi inaugurado em julho de 2022 pelo governador Cláudio Castro. O local contava, à época, com quatro salas, sete leitos de repouso para pós-anestesia e capacidade para realizar até 400 cirurgias por mês. Um ano depois, o equipamento foi ampliado e ganhou mais 02 salas para cirurgias e procedimentos e abriu outros 10 leitos de clínica cirúrgica para exames pré e pós-operatórios e quatro consultórios para o novo setor.

“Foi um projeto bem planejado, estruturado, que deu tão certo, que tivemos que ampliar o número de salas cirúrgicas e de leitos de repouso pré e pós-operatórios. Mais que dobramos o número de cirurgias e procedimentos por mês neste momento. Também estamos integrados ao Sistema Estadual de Regulação, realizando exames de colonoscopia e colangiopancreatografia (CPRE), por exemplo”, garante o diretor da unidade, Caio Larcher.

Em dois anos, hospital recebeu novos e modernos equipamentos

Construído em uma área de aproximadamente 54 mil metros quadrados, o hospital está localizado na BR-116, às margens da Rodovia Presidente Dutra. É o maior hospital do interior do estado e atende a uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios da região, além de outras localidades do Estado do Rio de Janeiro, por meio do SER.

Nos últimos anos, vem recebendo investimentos, especialmente na modernização de equipamentos, como o de ressonância magnética, que conta com recursos de inteligência artificial e mesa com capacidade para realizar exames em pacientes obesos e abertura de 70cm, conferindo mais conforto e menor sensação de claustrofobia aos pacientes, e, também, menor nível de ruído e maior agilidade na realização do exame. O equipamento é utilizado em exames cardíacos, vasculares e oncológicos.

Hospital ampliou horário para realização de cirurgias e exames

No início deste ano, o Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns estendeu o horário de funcionamento nos seus Centros de Imagem e Cirúrgico, o que contribuiu significativamente para a ampliação da oferta de atendimento. Nos primeiros seis meses deste ano, quase 25 mil exames de diagnóstico foram realizados. No mesmo período do ano passado foram aproximadamente 15 mil.

Com o horário ampliado, o Centro de Imagem passou a funcionar de segunda a sexta-feira, até meia-noite. Aos fins de semana, o Zilda Arns funciona das 8h às 19h. O centro conta com raio-x, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e ecocardiografia. O encaminhamento de pacientes à unidade é feito pelas clínicas e postos de saúde dos municípios por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER).

Além dos exames de imagem, o centro cirúrgico da unidade também teve seu funcionamento estendido. Com seis salas para procedimentos de alta complexidade, está funcionando também nos fins de semana. Entre os procedimentos realizados na unidade estão cirurgias ortopédicas, torácicas, vasculares, além de broncoscopias e laqueaduras tubárias.

