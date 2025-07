Barra Mansa amplia captação de águas pluviais na Albo Chiesse

Uma importante via de acesso à cidade de Barra Mansa está recebendo diversas melhorias. A ampliação da captação de águas pluviais na Avenida Albo Chiesse, localizada entre o Centro e o bairro Monte Cristo, inclui construção de redes, caixas de passagem e mata-burros. Os trabalhos estão sendo realizados por equipes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

O diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, detalhou os serviços e também destacou a importância da obra para a comunidade. “Essas são obras que fazem parte de um compromisso assumido pelo prefeito Furlani com os moradores. É um serviço que trará mais conforto e segurança à população do local. Os trabalhos devem ser concluídos nas próximas semanas”, destacou Zeca.

A Avenida Albo Chiesse também está sendo revitalizada. Além disso, a Ordem Pública instalou câmeras de monitoramento na via.

– As obras são de extrema importância, já que nos períodos de chuva o tráfego chegava a ser interrompido devido ao volume de água que descia pela avenida. Além disso, estamos dando uma cara nova à nossa cidade. A Albo Chiesse faz parte disso e está ficando linda. Até a rotatória do Monte Cristo, as melhorias estão acontecendo na localidade – concluiu o prefeito Luiz Furlani.

FOTOS: Chico de Assis