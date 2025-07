Sábado Ativo transforma Avenida Roosevelt Brasil em palco de arte, movimento e inclusão

A Avenida Roosevelt Brasil, no Centro de Barra Mansa, transformou-se em um palco ao ar livre na manhã deste sábado (12), ao som de músicas animadas e passos de dança. O evento foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), com apoio da Secretaria de Educação.

A manhã começou com uma aula de treinamento funcional com dança, que atraiu participantes de diferentes faixas etárias. Logo em seguida, o público assistiu a apresentações de ballet e dança contemporânea.

Entre as presentes, quem chamou a atenção foi Yasmin Anacleto, de 10 anos, bailarina autista e medalhista em competições nacionais. A jovem protagonizou um dos momentos mais marcantes da manhã ao subir ao palco e mostrar, com leveza e precisão, que talento e superação andam lado a lado.

A mãe da bailarina, Raquel Costa, acompanhou tudo de perto e não escondeu o orgulho da filha. “A Yasmin se prepara com dedicação e amor por cada apresentação. Ver minha filha no palco, sendo aplaudida e reconhecida, é muito mais do que emocionante, esse espaço é muito especial para as meninas do ballet. A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa”, destacou Raquel.

O clima de animação seguiu com a recreação infantil, conduzida por professores e monitores da Secretaria de Esportes, que garantiram a diversão das crianças.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge Ferreira, destacou que a proposta do Sábado Ativo vai além do lazer:

– Nosso objetivo é transformar os espaços públicos em locais de convivência saudável, onde as pessoas se sintam parte da cidade. É gratificante ver as famílias ocupando a avenida de forma tão positiva – afirmou o secretário.

Fotos: Chico de Assis