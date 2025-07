Colônia de Férias da Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda promove a Colônia de Férias de Inverno na próxima semana, entre a segunda e a sexta-feira, dias 21 e 25. E as inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 21, quando também começam as atividades. Os interessados devem procurar um dos nove polos que vão receber as crianças e adolescentes dos seis aos 14 anos de idade.

Os ginásios poliesportivos do Açude, do Siderlândia, do 249, do Santa Cruz e Três Poços, além da Arena Esportiva da Voldac, terão atividades pela manhã e à tarde; no ginásio do Vila Rica/Tiradentes e no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), as atividades são pela manhã; e o ginásio do São Geraldo receberá as crianças e adolescentes no período da tarde.

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, os locais que vão sediar a Colônia de Férias foram escolhidos estrategicamente para atender moradores de toda a cidade.

“As inscrições podem ser feitas das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no próprio ginásio em que a criança ou adolescente deseja participar das atividades. O responsável deve preencher a ficha de inscrição e apresentar a Certidão de Nascimento ou documento de identidade do menor”, avisou Rose.

Entre as atividades estão programadas recreação, gincanas, oficinas de dança e de lutas e jogos de tabuleiros. Os participantes também vão receber lanche todos os dias da Colônia de Férias.

“Preparamos uma semana de muita diversão para a última semana das férias escolares. A ‘Colônia’ vai proporcionar prática esportiva e integração social. É uma ótima oportunidade de brincar com os amigos e fazer novas amizades. Façam as inscrições e venham participar com a gente!”, convidou Rose.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.