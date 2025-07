Tambores de Aço leva música, ancestralidade e resistência à Praça Brasil nos 71 anos de Volta Redonda

Volta Redonda comemora seus 71 anos com uma programação cultural que valoriza a diversidade e a história da cidade. Um dos destaques será a apresentação do grupo Tambores de Aço, da Fundação CSN e mantido pela CSN, que estreia sua nova turnê “eu SOUL – Tudo re-existe” no dia 17 de julho, às 19h30, na Praça Brasil. O espetáculo é gratuito e aberto ao público.

A nova turnê do grupo celebra a força da música preta e da ancestralidade afro-brasileira, conectando ritmos como o tambor ancestral, o samba, o funk e o trap contemporâneo. Mais do que uma performance musical, o show é uma manifestação artística e cultural que exalta a resistência, a memória e a identidade do povo negro.

Formado por músicos negros de diversas linguagens artísticas, o Tambores de Aço nasceu no ambiente siderúrgico da CSN e se consolidou como um dos projetos culturais mais expressivos da Fundação CSN. O grupo transforma o aço em som, a alma em arte e a luta em expressão — traduzindo, por meio da música, histórias de liberdade, pertencimento e futuro.

“A música preta é ‘eu SOUL’, que resiste, pulsa e transforma. É tambor que ecoa a memória. Tudo pulsa, tudo resiste”, define Letícia Costa, Coordenadora de Atividades da Fundação CSN e diretora artística do espetáculo. O repertório inclui canções de artistas como Emicida, Gilberto Gil, Iza, O Rappa, Marisa Monte, além de clássicos como Canto das Três Raças e Andar com Fé, todos com novas releituras carregadas de força simbólica.

A cenografia também chama atenção: o palco é tomado por estruturas metálicas que remetem à origem do grupo e por uma imponente Árvore Ancestral, de seis metros de altura, iluminada com tecnologia em LED. O figurino, com paleta em preto, branco e prata, mescla elementos contemporâneos com grafismos e referências africanas.

A apresentação na Praça Brasil marca não apenas o aniversário da cidade, mas também o início da turnê nacional do grupo, que percorrerá outras regiões levando a mensagem de reexistência e celebração da cultura negra.

Mais informações sobre o grupo e a turnê estão disponíveis no site fundacaocsn.org.br e no Instagram @tamboresdeaco.