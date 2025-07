PSB realiza encontro no Sul Fluminense com participação de Jari, Molon e Bandeira de Mello

O PSB realizou neste sábado (12) um encontro regional no Sul Fluminense, reunindo lideranças políticas, militantes e representantes dos diretórios municipais em Volta Redonda. O objetivo foi debater a conjuntura política regional, estadual e nacional, além de fortalecer a atuação partidária na região.

O evento contou com a presença do presidente estadual do PSB-RJ, Alessandro Molon, do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, do deputado estadual Jari Oliveira e da vereadora de Volta Redonda, Gisele Klingler. O presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, enviou um vídeo com uma saudação aos filiados da legenda. Também participaram dirigentes de diversos municípios do Sul Fluminense, que contribuíram com propostas e análises sobre os desafios e as oportunidades para o partido no estado.

O deputado Jari Oliveira destacou o papel do PSB como um dos partidos que mais cresceram nas últimas eleições e reforçou o compromisso com a construção coletiva.

“O PSB tem um projeto político claro, baseado no diálogo, na escuta e na defesa de políticas públicas que melhorem a vida da população. Estamos construindo esse caminho com seriedade e compromisso social”, afirmou o parlamentar.

Em vídeo, João Campos ressaltou a importância de fortalecer o partido no estado do Rio de Janeiro:

“Fico muito feliz em poder conduzir nosso partido a nível nacional e dedicar minha vida à causa pública e à democracia. O mais importante é entregarmos bons resultados para as pessoas — e o PSB tem sido esse instrumento e seguirá sendo Brasil afora. Quero mandar um abraço a todos, em especial aos nossos deputados e ao deputado Jari. Contem comigo no fortalecimento do nosso partido”, declarou o presidente nacional do PSB.

Para Alessandro Molon, o fortalecimento do PSB no interior do estado é estratégico para ampliar a presença do partido no cenário político fluminense:

“É muito bom olhar para esses parlamentares aqui presentes — Jari, Bandeira e Gisele — e saber que fazem mandatos sérios, de luta e comprometidos com o povo. Temos muito orgulho de ter o Jari aqui na região como nosso coordenador. O PSB segue crescendo, com a missão de ajudar o Rio de Janeiro a reencontrar seu caminho de desenvolvimento e justiça social”, afirmou o dirigente estadual.

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello também ressaltou o papel do PSB na construção de políticas públicas:

“Tenho muito orgulho de participar do PSB, o partido com a história mais bonita do país. Nossa legenda é fundamental para o Brasil, especialmente neste momento que vivemos. Somos um partido progressista, ambientalista, mas sem radicalismos. Temos um papel importante na construção de melhorias para a população. Estaremos sempre aqui no Sul Fluminense, sempre que nosso líder Jari nos convocar”, completou.

A vereadora Gisele Klingler destacou a importância de o partido manter-se próximo da população:

“Nosso papel é estar nas ruas, ouvindo as pessoas e buscando sempre melhorias. Nosso saudoso Miguel Arraes dizia que a gente não pode perder a capacidade de se indignar diante das injustiças e do sofrimento do povo. E devemos continuar assim: nos indignando e lutando por justiça social”, declarou.

Durante o evento, mais de 30 novos filiados ingressaram no PSB. A legenda continuará promovendo encontros em diversas cidades do Sul Fluminense. A iniciativa marca mais uma etapa do processo de mobilização e organização do PSB no estado, preparando o partido para os desafios políticos e eleitorais dos próximos anos.