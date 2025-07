Curso gratuito de Formação de Operador Geral capacita 400 pessoas no Sul Fluminense

Encerrando sua primeira turma nesta quarta-feira (dia 1, o curso de Formação de Operador Geral chega com força ao Sul Fluminense e já inicia novas turmas na próxima segunda-feira (dia 21), nas cidades de Volta Redonda e Resende. A previsão é de que 400 pessoas sejam beneficiadas ao longo do projeto.

A iniciativa, gratuita e voltada para homens e mulheres maiores de 18 anos com ensino médio completo, é resultado de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e o Consórcio Modular. O projeto visa promover a capacitação profissional de quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

Com 120 horas de formação, o curso adota uma metodologia híbrida: são 40 horas de aulas virtuais e 80 horas presenciais. As atividades presenciais ocorrem em dois momentos — primeiro, com aulas nas sedes do Sindicato; depois, com práticas realizadas diretamente na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destaca o impacto social da iniciativa: “Estamos investindo na formação de pessoas que precisam de uma oportunidade para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. É uma ação concreta que une qualificação, parceria e responsabilidade social”.

Melquizedek Louzado, gerente de Governança, Relações Trabalhistas e Operações da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil e México, reforça: “Este curso foi idealizado para atender às demandas específicas da região e proporcionar aos participantes uma vivência real dentro das empresas. Nosso objetivo é inserir essas pessoas no mercado de trabalho com mais preparo e confiança”.

O projeto representa um avanço nas ações do Sindicato dos Metalúrgicos, que vem ampliando o acesso à formação técnica e profissional como estratégia de inclusão e desenvolvimento econômico regional.