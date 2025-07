Assistência Social de Barra do Piraí reintegra cidadão que estava em situação de rua na cidade

A Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, promoveu a reintegração familiar de um cidadão que estava em situação de rua no município, há algum tempo. O senhor “Mexicano”, como era conhecido, reencontrou a sua família na última terça-feira (dia 15).

Desde o início do ano, “Mexicano” chamava a atenção dos barrenses por ter idade avançada e, mesmo assim, estar vivendo nas escadas de uma instituição bancária do município. Na chuva, no sol ou no frio, ele permanecia no mesmo lugar, e os munícipes viam a situação do homem e se compadeciam.

A equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social conversavam com frequência, na tentativa de oferta de serviços públicos e cuidados. No entanto, como disse a própria secretária da pasta, Marina Tinoco, ele recusava a oferta de serviços.

“O Mexicano negava todos os serviços que eram ofertados por nossa equipe de abordagem, e mesmo assim insistíamos e continuávamos monitorando”, apontou a secretária.

Apesar das negativas, a pasta continuou empenhada em fazer sua reinserção social e, assim, a equipe de abordagem e gestão da secretaria realizou um amplo trabalho de pesquisa, e graças aos esforços, conseguiram localizar sua família na Baixada Fluminense.

Marina explica que, durante esse processo, a Assistência Social sofreu duras críticas por não “retirar o homem à força do local”, todavia ela diz que o serviço não deve ser feito dessa forma. Assim, Marina enalteceu a equipe de abordagem, que localizou a família do homem, com a qual ele não tinha contato há mais de 10 anos.

“Nesses meses fomos duramente criticados por não retirar ele à força de lá, só que isso não era possível, uma vez que viver nas ruas é um direito dele, de acordo com a Constituição Federal. Foi aí, no silêncio, que entrou todo um trabalho da equipe para localizarmos a família que ele não tinha contato há mais de 10 anos!”, destacou.

Com muita felicidade, Marina descreveu o desfecho positivo dessa ação, ressaltando que o trabalho de saída das ruas é “muito complexo e demanda paciência!”

“Entramos em contato com a família que se emocionou e se prontificou a vir imediatamente! Todos viram a felicidade no olhar do Mexicano ao ver os familiares e sentir novamente todo o seu carinho. Todos se emocionaram! Nós trabalhamos sério e estamos na rua trabalhando e mudando vidas! O trabalho de saída das ruas é muito complexo e demanda paciência!”, disse Marina.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, mostrou estar muito orgulhosa do trabalho desempenhado pela Assistência Social.

“Estou muito orgulhosa pelo trabalho de excelência que a nossa Assistência Social está construindo. Sem dúvidas essa foi uma linda história, que demonstra o tratamento respeitoso, empático e humanizado que permeia nossas ações. Estou muito emocionada pelo senhor “Mexicano”. Que ele seja imensamente feliz junto à família”, finalizou a chefe do Executivo.

