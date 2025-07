Transporte Excelsior recebe entrega técnica do VW Constellation 25.380

Na última quarta-feira (dia 10), a Transporte Excelsior recebeu a equipe da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) para a entrega técnica do novo modelo VW Constellation 25.380. O encontro contou com a presença de gerentes operacionais da empresa e foi conduzido pelo engenheiro de produtos Wesley Agostinho, que apresentou os principais diferenciais do caminhão e os indicadores de desempenho que serão monitorados durante o uso em campo.

Durante a apresentação, Wesley detalhou os conceitos do programa Customer Science, uma iniciativa que transforma o cliente em parceiro no desenvolvimento e evolução dos produtos VWCO. Por meio do programa, os veículos são testados em condições reais, gerando dados confiáveis que permitem ajustes baseados na experiência do operador.

Foram também explicados os indicadores-chave de performance (KPIs), entre eles a performance operacional, o custo de manutenção, o índice de disponibilidade e a experiência do cliente. O engenheiro reforçou a divisão de responsabilidades entre a Volkswagen e seus parceiros, destacando a importância do monitoramento constante e da troca mensal de informações para garantir a eficiência do processo.

Equipado com motor Cummins L9 de 380 cavalos, transmissão ZF automatizada e Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de até 56 toneladas, o VW Constellation 25.380 oferece alto desempenho, segurança e durabilidade. Para a Transporte Excelsior, o novo caminhão representa um avanço no compromisso com inovação, sustentabilidade e qualidade no transporte de cargas.